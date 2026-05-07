Hasta 2.300 policías municipales y 300 sanitarios de Samur conforman el dispositivo de seguridad de San Isidro

Archivo - Cientos de personas en la pradera de San Isidro, a 15 de mayo de 2025, en Madrid (España). La ciudad de Madrid celebra la festividad de su patrón, San Isidro, con unas fiestas que comprenden este año más de 200 eventos previstos con propuestas p - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Hasta 2.300 policías municipales y 300 sanitarios de Samur-Protección Civil, además de efectivos del Cuerpo de Bomberos, conforman el dispositivo de seguridad de las fiestas de San Isidro, que arrancan este jueves y se extenderán hasta el 17 de mayo, ha informado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El dispositivo se va a centrar especialmente en el entorno del parque y de la pradera de San Isidro, en Carabanchel, y también en el parque de las Vistillas, en el distrito Centro, además de prestar atención a otros emplazamientos como la Plaza Mayor, Matadero Madrid o la Plaza de la Villa.

Las fiestas arrancan esta tarde con el pregón, a cargo de la periodista Sonsoles Ónega. Será a las 20 horas en la Plaza de la Villa.