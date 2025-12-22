El 25.508, segundo cuarto premio del Sorteo de Navidad, se acerca a Chinchón y deja un pellizco en la capital

Una mujer revisa sus números para ver si han sido premiados durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 25.508 ha resultado agraciado con el segundo de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie, que se ha acercado el municipio madrileño de Chinchón y ha dejado un pellizco en Madrid capital, con un total de 2,8 millones de euros.

En concreto, en Chinchón han recaído dos millones de euros en la administración de la plaza Mayor 37, mientras que han resultado premiadas cuatro series en algunos de los locales más míticos de la ciudad de Madrid como Doña Monalita, 'La Chulapa' de Moncloa en el intercambiador o el de la calle Arenal, 16, a los que suma la de la calle Boltaña, 30.

El número fue cantado a las 12.36 horas en el primer alambre de la 8 tabla. Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.