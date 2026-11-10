Hasta 2.700 policías municipales vigilarán la ciudad de Madrid, un 35% más que un miércoles sin partidos de fútbol

Archivo - Policía Municipal de Madrid inspeccionando la documentación de un vehículo. - REVISTA DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid pondrá este miércoles, con la convocatoria de huelga genera, hasta 2.700 policías municipales en servicio, lo que supone cerca de un 35% más que un miércoles en el que no hay partidos de fútbol.

Esa cifra supondrá sumar los tres turnos de servicio desde la noche de este martes hasta la noche de mañana miércoles, ha informado el Consistorio.

Incluyen la totalidad de las comisarias operativas, con especial protagonismo a las Comisarías Integrales de Distrito (CID), (22 comisarías), además de las de seguridad ciudadana (Comisaria Central de Seguridad, Operativa Nocturna) y de seguridad vial (comisaría de Servicio Especiales y Comisaría de Apoyo Vial).

El resto de servicios operativos permanece como retén para refuerzo en caso de aumento de demandas servicio por incidentes sobrevenidos.

La Comisaría Emisora Central y Videovigilancia asumirá la coordinación operativa y recopilación de incidencias y dará cobertura al Centro de Coordinación Operativa o Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias (CECOR) que se desarrollará en el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid (CISEM) y al Centro de Coordinación de la Jefatura Superior de Policía Nacional. También será un apoyo directo en la transmisión de órdenes al Jefe del Cuerpo.

Por parte de Bomberos y Samur-Protección Civil estarán operativos el 100% del personal de guardia al tratarse de servicios esenciales, ha indicado igualmente el Ayuntamiento.