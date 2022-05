El 28% de los madrileños sin hijos cree que no podrá tenerlos en los próximos años

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El 28% de los madrileños que no tienen hijos considera que no podrán tenerlos en los próximos tres años a pesar de estar dispuestos a ello, mientras que el 40 % de los que ya los tienen cree que no podrán tener más hijos en un futuro próximo.

Son datos que se desprenden del 'Estudio sobre el comportamiento, actitudes y aspiraciones familiares y reproductivas de la población de 18 a 45 años de la ciudad de Madrid' que ha presentado hoy el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, según recoge el Consistorio en un comunicado.

El estudio, elaborado por la Dirección General de Innovación y Estrategia Social a partir de una encuesta a 1.508 hogares, pone de manifiesto que a los 30 años, solo uno de cada tres madrileños tiene hijos, mientras que a los 40 se eleva a tres de cada cinco. "Los madrileños tienen hijos tarde y, sobre todo, menos hijos de los que querrían", ha destacado Aniorte.

Concretamente, el estudio destaca que estos datos se deben a varios motivos "que terminan haciendo que las personas vean la posibilidad de tener hijos como algo muy difícil", ha explicado el delegado.

En primer lugar, el documento detalla que una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres afirman haber tenido problemas relacionados con la compatibilidad con su vida laboral, mientras que el 87% de los encuestados pide más políticas de apoyo a la natalidad y un 63% que estén más enfocadas a la conciliación.

Durante la presentación, el director general de Innovación y Estrategia Social, Héctor Cebolla, ha destacado que para el 74% de los ciudadanos madrileños, la baja fecundidad es un problema "bastante o muy grave" y uno de los motivos se encuentra en el retraso de la emancipación de los jóvenes, dado que a los 30 años hay un 20 % de personas en Madrid que aún vive con sus padres.

BECAS INFANTILES

Ante estas evidencias, Aniorte ha señalado que "no hay mejor política social que apoyar a las familias", lo que significa "escucharlas" para actuar mediante políticas "alineadas con sus peticiones" como la Beca Infantil para el apoyo a la escolarización de escuelas infantiles de 0-3 años, que ya cuenta con 1.600 familias beneficiadas, o la próxima incorporación de tres nuevos centros a la Red de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento.

Asimismo, el delegado del área social ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con el programa SERCAF, dirigido a apoyar la conciliación y la crianza de familias en situación vulnerable y que ha ampliado un convenio con Cruz Roja para seguir impulsando la apertura de centros de día infantiles.

"Es mucho lo que estamos haciendo, pero debemos seguir trabajando para que Madrid sea la mejor ciudad para formar y tener una familia", ha subrayado Aniorte.