Archivo - Inauguración de la iluminación navideña, en la plaza de Cibeles, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Más de 13 millones de luces LED iluminan este año 240 puntos de la ciudad repartidos por 21 distritos. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hasta 330 policías municipales y un refuerzo mínimo de 50 sanitarios del Samur con once ambulancias conformarán el dispositivo de seguridad en el encendido navideño de este sábado, celebración que arrancará a las 19 horas en la Plaza de Cibeles.

"Será muy masivo con un espectáculo absolutamente extraordinario", ha descrito la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha indicado que se espera "incluso un aforo incluso mayor al del año pasado", cuando se contabilizaron unas 150.000 personas.

Sí cree la también delegada de Seguridad y Emergencias que la gestión de flujos de los asistentes será más fácil que el año pasado dado que este sábado no habrá videomappings que provocaban movimientos de entrada y salida en la zona.

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