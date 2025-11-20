El 45% de las startups madrileñas facturan entre 150.000 y 500.000 euros en sus etapas tempranas

Frente al resto del país, don (EUROPA PRESS) -

El 45% de las startups con base en Madrid facturan entre 150.000 y 500.000 euros en sus etapas tempranas frente al resto del país, donde la media es del 20%.

Es una de las conclusiones del Mapa del Emprendimiento South Summit 2025, informe anual elaborado por esta plataforma global de innovación que analiza el panorama emprendedor a nivel mundial y en el que se muestran datos como el perfil de los emprendedores, la tipología de los equipos fundadores o el tipo de industrias. El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, ha participado en la presentación del Mapa.

Según el mismo informe, el 31% de los fundadores madrileños proviene del mundo startup y unen que las startups madrileñas se caracterizan por una rápida profesionalización en la captación de capital: las primeras rondas de financiación suelen depender principalmente de recursos propios (52%), solo un 22% de capital privado y un 3% de fondos públicos. En rondas posteriores estas cifras aumentan hasta un 38% de capital privado y un 10% de público.

La capital también destaca en el número de mujeres que emprenden en serie ya que el 19% de las empresarias madrileñas ya habían lanzado proyectos anteriormente, frente al 16% nacional. Igualmente Madrid lidera el emprendimiento en solitario con un 25%, dos puntos por encima de la media nacional.

Niño ha destacado que Madrid se ha convertido en un polo tecnológico de referencia, cuyo tejido emprendedor destaca por su orientación innovadora. "El 43% de nuestras startups utiliza inteligencia artificial frente al 39% del resto de España, según este informe", ha señalado. Más allá de las cifras, el concejal ha incidido en que "el 40,3% de las iniciativas madrileñas innovan en tecnologías y procesos, situándose 2,3 puntos por encima de la media española".

El concejal ha subrayado que "el 37,9% de las iniciativas emprendedoras de Madrid nace con capacidad de internacionalización, una cifra superior a la media nacional. Estos datos muestran que Madrid no solo genera empresas sino que tienen ambición global y son capaces de competir en mercados internacionales".

El Mapa de Emprendimiento concluye que la experiencia startup es un motor de emprendimiento, ya que aporta el 'saber-como' clave para lanzar proyectos más robustos. En Madrid, el 31 % de los fundadores de empresas viene del mundo startup, lo que supera el 28 % nacional.

South Summit es un encuentro anual donde convergen emprendedores, inversores y corporaciones. La próxima edición española de South Summit tendrá lugar del 3 al 5 de junio de 2026 en el centro de innovación municipal La Nave Madrid, tras pasar por Brasil en el mes de marzo. /