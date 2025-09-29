El 57% los trabajadores madrileños han sido pluriempleados en algún momento de su vida

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los trabajadores en la Comunidad de Madrid, un 57%, ha compatibilizado más de un empleo en algún momento de su vida, según un análisis elaborado por Randstad a partir de una encuesta a más de 4.500 profesionales en todo el país.

La cifra sitúa a la región en una posición ligeramente por debajo de la media estatal (58,3%), en un contexto en el que el pluriempleo ha crecido un 43% en la última década en España, según la Encuesta de Población Activa (EPA).

En la Comunidad de Madrid, el 40% de los madrileños compatibiliza empleos para aumentar sus ingresos, mientras que el 29% lo hace para cubrir gastos básicos. Un 21% necesita un segundo trabajo por falta de estabilidad en el empleo principal, un 5% reconoce que lo hace por vocación o desarrollo personal, y el 4% restante por otros motivos.

El pluriempleo suele ser una situación temporal en la región, ya que un 34% lo mantiene menos de seis meses y un 19% entre seis meses y un año. Aun así, un 26% es pluriempleado por más de tres años, mientras que un 22% lo es durante uno y tres años.

En cuanto a la percepción del pluriempleo, un 50% asegura que lo ve positivo porque le aporta ingresos extra y flexibilidad, mientras que un 24% lo asocia a estrés o fatiga. Un 7% lo valora como muy negativo por afectar a su salud o a sus relaciones personales, y el 19% restante afirma no notar grandes cambios debido al pluriempleo.

En cualquier caso, la gran mayoría coincide en su deseo de cambio, con un 80% de los pluriempleados madrileños que confiesa que reduciría su carga laboral si su empleo principal ofreciera mejores condiciones.

Por sectores, el pluriempleo se concentra principalmente en transporte y logística (17%), seguido de hostelería y turismo (14%) y comercio y atención al cliente (13%). En cuanto al tipo de contrato, el 66% de los pluriempleados madrileños lo es por cuenta ajena, mientras que un 26% trabaja por cuenta propia y un 8% combina distintas fuentes de ingresos.

El análisis autonómico sitúa a Madrid (57%) entre las regiones que se sitúan en una posición intermedia en cuanto a la incidencia del pluriempleo. En este mismo grupo se encuentra la Comunidad Valenciana (58%), prácticamente en línea con la media nacional (58,3%), y a partir de ahí, encontramos otras regiones como Cantabria (57%), Aragón (56%), Asturias (56%), Galicia (56%), Castilla y León (55%), Cataluña (54%) y Castilla-La Mancha (54%).

Entre las comunidades con mayor pluriempleo están Baleares (84%), Murcia (63%), Navarra (63%) y Andalucía (60%). En dichas comunidades, mínimo seis de cada diez ocupados han tenido que recurrir en algún momento a un segundo empleo. Canarias (59%) y La Rioja (59%) se sitúan en cifras similares.

En el extremo inferior se encuentran el País Vasco (52%) y, sobre todo, Extremadura (47%), que presentan los menores porcentajes de pluriempleo. En esta última, más de la mitad de los trabajadores (53%) nunca ha compatibilizado empleos, lo que la convierte en la única comunidad donde predominan quienes no han vivido esta situación.