El 67,8% de los menores de entre 10 y 15 años dispone de teléfono móvil, sobre todo entre las niñas

Archivo - Una persona usa el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España).
Archivo - Una persona usa el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: sábado, 9 mayo 2026 8:44
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MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El 67,8% de los menores de entre 10 y 15 años de la Comunidad de Madrid dispone de un teléfono móvil, especialmente las niñas, cuya tasa se sitúa en el 71,8%, siete puntos por encima de la de los niños (64,1%).

Son datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares de 2025 de la Dirección General de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid, consultados por Europa Press.

El informe revela que el uso de ordenadores en menores de 10 a 15 años ha aumentado del 96,4% en 2024 al 97% en 2025. Por sexo, la tasa de las niñas crece hasta el 98,5%, mientras que el de los niños se sitúa en el 95,6%.

Por otro lado, el porcentaje de personas de 16 a 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses aumentó un 0,3% en comparación con 2024. El 94,2% lo usan a diario, creciendo un 0,7%.

Las actividades más realizadas han sido usar servicios de mensajería instantánea, como WhatsApp (98,8% frente al 97% en 2024), recibir o enviar correos electrónicos (89,1% frente al 91% en 2024) y realizar llamadas o videollamadas a través de Internet (82,9% manteniéndose estable respecto a 2024).

Además, el 44,3% ha utilizado alguna herramienta de Inteligencia Artificial Generativa (IA). Respecto a las habilidades digitales, el 73,3% posee habilidades básicas o avanzadas, mismo porcentaje que en 2023 (último año con información sobre estas habilidades).

El estudio también revela que el 87,3% de la población que ha utilizado Internet en los 12 últimos meses ha contactado o interactuado con las administraciones o servicios públicos por Internet por motivos particulares, lo que se traduce en un aumento de 1,5 puntos en comparación con el año pasado.

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