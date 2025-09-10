Las 76 escuelas infantiles de red municipal dan bienvenida al curso con 8.692 plazas y más de 100 millones de inversión

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en una escuela infantil de Villa de Vallecas - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

Con la Beca Infantil Plus las familias recibirán la ayuda cada dos meses y no al término del curso escolar

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las 76 escuelas infantiles de la red municipal madrileña dan la bienvenida al curso 2025-2026 con 8.692 plazas y más de 100 millones de inversión de euros, la primera vez que se supera esta cantidad, como ha destacado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde la José Gómez Gil, en Villa de Vallecas.

En concreto, el Consistorio madrileño invertirá este curso escolar 2025-2026 un total de 102 millones de euros, una "cifra histórica" con la que financiará las 76 escuelas infantiles municipales, el incremento presupuestario de la beca infantil plus, programas de conciliación, de apoyo socioeducativo o de prevención del absentismo y obras de mantenimiento en los centros. Así, el presupuesto se incrementa en 6 millones de euros con respecto al curso anterior, lo que supone un 6% más.

Acompañado del delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y el concejal-presidente del distrito, Carlos González Pereira, Almeida, que acaba de adentrarse en la paternidad, ha defendido que "la conciliación es uno de los elementos fundamentales poder mejorar la calidad de vida y aumentar la natalidad". Para ello cuentan con un instrumento como es "el presupuesto más alto que se ha destinado en la historia del Ayuntamiento".

Además de las dos nuevas escuelas infantiles que abrirán sus puertas en los distritos de Centro y Salamanca en 2026, el Ayuntamiento habilita 8.692 plazas en los 76 centros de la red de escuelas infantiles, en las que trabajan en torno a 1.500 profesionales.

En ellas se incluyen las 74 nuevas plazas que aportará la escuela infantil situada en el edificio multifuncional de la calle Fúcar, en el distrito de Centro, que se inaugurará en enero. Y en septiembre de 2026 se pondrá en marcha otra escuela infantil en el edificio multifuncional de la calle Francisco Remiro, en el distrito de Salamanca, con 66 plazas. Estas nuevas escuelas se sumarán a las ocho que se han puesto en funcionamiento desde que gobierna Almeida, mediante una inversión de 26 millones de euros. Todas ellas han aportado 900 nuevas plazas a la red municipal.

El compromiso del Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029 pasa por alcanzar los 80 centros de escolarización de 0 a 3 años. Para ello se construirán una nueva escuela en Usera, otra en Retiro y una más en un tercer distrito, por determinar.

El Consistorio, a través de los 21 distritos, asignará este curso 59,8 millones de euros al funcionamiento de las 76 escuelas infantiles municipales, mientras que el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad destina 2,5 millones de euros adicionales a equipamiento de estos centros, a los programas que se desarrollan en ellos y al convenio suscrito con la Comunidad de Madrid para dotar a las escuelas de equipos de orientación educativa y psicopedagógica que se encargan de la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

ADELANTO DEL PAGO DE LA BECA INFANTIL PLUS

Este curso 2025-2026 se estrena la beca infantil plus, una evolución de la beca infantil que el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha en el curso 2019-2020 para apoyar en el pago de la matrícula, el comedor y las mensualidades a familias con menores de 0 a 3 años escolarizados en centros privados.

El presupuesto de la beca aumenta un 21% con respecto al curso anterior pasando de 4,2 a 5,1 millones de euros. En los próximos cursos, la partida económica destinada a esta ayuda se incrementará de forma progresiva hasta alcanzar los 8 millones de euros en el año académico 2028-2029.

Además se une una mejora en el proceso de pago, que permitirá que las familias reciban la ayuda cada dos meses y no al término del curso escolar, evitando así que tengan que anticipar el dinero. Para ello, el Consistorio ha contratado a una entidad colaboradora que agilizará estas gestiones.

Cada familia recibirá una aportación de 118, 220 o 385 euros mensuales en función de la renta per cápita anual de la unidad familiar de los beneficiarios, establecida en un máximo de 30.000 euros.

Por su parte, el área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias pondrá a disposición de los centros los agentes tutores de la Policía Municipal, sección especializada en la protección de los menores. Los 265 policías que integran esta sección, un mínimo de doce por cada comisaría integral de distrito (CID), trabajan en coordinación con la comunidad educativa para proteger a niños y adolescentes ante situaciones de acoso escolar, ciberacoso, consumo de alcohol y drogas y violencia de género a través de charlas y otras actividades de sensibilización.

Además, se encargan del control de los accesos a los centros escolares. En cuanto a obras en centros y mejora de los accesos, los distritos han invertido 23 millones de euros dedicados a acometer trabajos en 222 colegios públicos y escuelas infantiles.

A su vez, el área de Obras y Equipamientos continúa desarrollando el programa de mejora de accesos a centros educativos puesto en marcha en 2020 para lograr una entrada segura a colegios y escuelas infantiles mediante actuaciones que faciliten la accesibilidad y mejoren la seguridad vial del entorno, así como su calidad ambiental.

En lo que va de mandato se han mejorado 70 entornos y en la actualidad se está trabajando en otros 13. Desde la puesta en marcha del programa de mejora, se ha intervenido en 357 entornos escolares de toda la ciudad.