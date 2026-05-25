Unos 80 colegios e institutos acogerán a peregrinos y voluntarios por la visita del Papa, sin alterar el horario lectivo

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el encuentro informativo con los medios de comunicación celebrado en la Biblioteca de la Real Casa de Correos, a 25 de mayo de 2026 - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 80 colegios e institutos públicos de la Comunidad de Madrid acogerán a peregrinos y voluntarios durante la visita del Papa León XIV, una medida que no afectará a la actividad lectiva ya que la utilización se limitará desde la tarde del viernes 5 de junio hasta las 22 horas del domingo 7.

Así lo ha indicado este lunes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en un encuentro con medios de comunicación sobre el despliegue que está realizando el Gobierno regional con motivo de la visita del Santo Padre a la capital.

La acogida de peregrinos y voluntarios por la visita del Santo Padre se circunscribirá exclusivamente a zonas como patios y gimnasios. No se descarta que el número de centros educativos pueda incrementar en los próximos días, ya que la Comunidad ha ofrecido hasta 100 colegios e institutos a la organización.

Por otro lado, habrá espacios para el alojamiento de peregrinos tanto en la capital como en municipios madrileños de más de 50.000 habitantes. "Estamos ultimando todos los detalles para que esa visita sea todo un éxito y para que su Santidad pueda llevarse la mejor impresión de una región acogedora y de raíces cristianas", ha defendido el también portavoz del Gobierno regional.

OFERTA CULTURAL

Además, Teatros del Canal ha organizado una programación cultural nocturna, bajo el título 'No la debemos dormir'. Esta iniciativa gratuita, dirigida principalmente a jóvenes, se desarrollará entre la medianoche y las 5 horas del domingo 7 de junio para ofrecer espacios culturales durante la madrugada entre los distintos actos religiosos programados. El acceso será libre, previa presentación del carné de peregrino y hasta completar aforo por orden de llegada.

Durante la noche se desarrollará una programación ininterrumpida de música y danza que incluirá dos conciertos a cargo de Clara Montes, una de las voces más reconocidas de la música de autor en España, y de Alfonso Acosta Pantera, cuya propuesta fusiona rock, flamenco y folclore contemporáneo.

Por otro lado, se ofrecerá una muestra del trabajo del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. La programación se completará con sesiones de DJ representativas de la diversidad de la escena electrónica madrileña y nacional.

Además, los peregrinos podrán beneficiarse de un descuento del 20% en las entradas de los espectáculos incluidos en la programación de Teatros del Canal entre el 6 y el 9 de junio. Entre las propuestas figuran 'La dama boba', dirigida por Josep Maria Mestres; la ópera 'Los Estunmen', y el espectáculo de danza 'SACRESIZE', creado por Alberto Velasco.