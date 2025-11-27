Hasta 800 policías municipales velarán por la seguridad en el Black Friday, con autobuses de EMT y bicimad gratuitos

Archivo - Luces de Navidad desde el autobús Naviluz el primer día de la puesta en marcha del servicio en 2021, a 26 de noviembre de 2021, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha un año más el autobús de la Navidad, Naviluz, para recor - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hasta 800 policías municipales velarán por la seguridad en el Black Friday, con autobuses de EMT Madrid y bicimad gratuitos, ha recordado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El dispositivo de seguridad por las fiestas navideñas cuenta con un refuerzo de 400 agentes en días valle y que se duplican hasta los 800 en las jornadas de mayor afluencia, como es el caso del Black Friday.

El transporte público también se prepara para el Black Friday. Así, los autobuses de EMT Madrid volverán a ser gratuitos los días 28, 29 y 30 de noviembre, concretamente desde las 00 horas del viernes hasta las 23.59 horas del domingo. Esta medida no es aplicable a la línea Express Aeropuerto.

Como en anteriores ocasiones, los viajeros deberán validar su título de transporte y en caso de no disponer de él, el personal de conducción les facilitará un billete sencillo sin coste.

Y por cuarta vez el servicio de bicicleta pública eléctrica bicimad se suma a estas jornadas, de modo que todos los viajes de hasta 30 minutos de duración serán gratuitos durante los tres días.

Como en años anteriores, se prevé un aumento significativo de la movilidad, sobre todo en horario comercial y en el entorno del centro de la ciudad. Por este motivo, el viernes 28, el sábado 29 y domingo 30 de noviembre, EMT Madrid reforzará el servicio con la incorporación de hasta veinte autobuses adicionales en las zonas de mayor demanda.

Las líneas que contarán con mayores refuerzos en horario de tarde serán la 5, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 35, 53, 77, 128, 146, 150, 152, E1, E2 y E3.