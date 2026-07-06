El 89% de los madrileños valora positivamente a las empresas, según CEIM: "No somos un villano al que derrotar"

Archivo - El presidente de CEIM, Miguel Garrido, interviene durante la clausura de la Asamblea General de CEIM 2024, a 25 de junio de 2024, en Madrid (España). La Asamblea General de CEIM es el órgano supremo de gobierno y decisión de la Confederación Emp - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 89,1% de la población de la Comunidad de Madrid tiene una opinión buena o muy buena de las empresas de la región, según un informe de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), un dato que demuestra, en palabras del presidente, Miguel Garrido, que "no son un villano al que derrotar".

"No somos algo ajeno a la sociedad. Y desde luego en ningún caso somos un villano al que derrotar, como a veces se traslada desde el Gobierno central, que incluso ha llegado a criminalizar con nombres y apellidos a algunos de los empresarios que precisamente cuentan con una mejor reputación en España. Somos personas normales", ha defendido este lunes antes de la presentación.

La patronal madrileña ha elaborado junto a Sigma2 el estudio 'Percepción de la ciudadanía sobre la empresa madrileña', que abarca un análisis del impacto económico de las empresas de la región y sobre la percepción social e imagen que los madrileños tienen sobre las empresas, empresarios y emprendedores.

El 97,6% considera que las empresas son "muy o bastante necesarias", mientras que el 95% les atribuye un papel "clave" en la generación de empleo, la atracción de talento, el impulso de proyectos innovadores, la captación de inversión nacional e internacional y la creación de riqueza.

"GENERADORAS DE EMPLEO Y PROGRESO"

Garrido ha destacado que los madrileños "reconocen el papel" de las empresas como "generadoras de empleo y progreso" y perciben que la Comunidad de Madrid "ofrece mejores condiciones para desarrollar la actividad que otros territorios".

Asimismo, el estudio muestra que el 93,3% de los ciudadanos considera que la Comunidad de Madrid cuenta con un buen nivel de empresas. Según el estudio las empresas son el agente en el que la población "deposita mayor confianza como generador de progreso económico y social", con una valoración de 6,9 puntos, por delante del Ejecutivo central, el Gobierno autonómico, los sindicatos y los partidos políticos.

Por otro lado, el 78,8% de la población madrileña está de acuerdo con que la actividad de las empresas contribuye a "mejorar la calidad de vida" de los ciudadanos, y el 79,5% considera que las empresas de la Comunidad de Madrid contribuyen "mucho o bastante" al desarrollo local.

El estudio también revela que el 94,8% de los encuestados considera que esta fortaleza es "clave" para contribuir al desarrollo económico y social de la región, y el 88% la vincula directamente con la capacidad de ofrecer mejores condiciones laborales a los empleados.

CONTRA LA BUROCRACIA "EXCESIVA"

Según CEIM, el 59,6% considera que las cotizaciones sociales y los costes laborales "lastran" el desarrollo de la actividad empresarial, unos datos que "evidencian la necesidad de aliviar los sobrecostes que dificultan la contratación, la inversión y el crecimiento de las empresas en beneficio del conjunto de la sociedad".

El informe identifica los principales obstáculos que, a juicio de los ciudadanos, "dificultan" la actividad empresarial, como el "exceso" de burocracia (34,9%), la "incertidumbre" geopolítica (33,1%) y la "elevada" presión fiscal (30,7%).

"No debemos olvidar que más del 99% del tejido productivo español y madrileño está formado por pymes. Y si seguimos poniendo obstáculos a esas pymes para crecer, no podremos mejorar nuestra competitividad.

Necesitamos empresas fuertes y que crezcan. Nada de eso sería posible si desde el Gobierno se sigue trasladando la idea de que la empresa es sospechosa, de que el beneficio es un problema o de que el empresario es alguien a quien hay que señalar en lugar de escuchar, cuidar y atender", ha subrayado Garrido.

En particular, el 69,2% de la población considera que empresas y autónomos de la Comunidad de Madrid "soportan impuestos excesivos", por lo que la patronal madrileña ha vuelto a reclamar que se reduzcan las "cargas que pesan" sobre la actividad empresarial.

Desde la patronal madrileña han recordado que la región concentra el 15,9% de las empresas activas de España, el 30,1% de las grandes empresas y el 23,1% de la cifra de negocio nacional. Las empresas madrileñas emplean a 3.569.200 personas, aportan el 23,9% de los sueldos y salarios de España y representan el 19,9% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

MADRID, UN ENTORNO "FAVORABLE"

Por otra parte, el informe constata que el 86,4% de la población considera que Madrid es una región "favorable" para crear empresas, y el 56,9% cree que sus políticas son mejores que las del resto de España. Además, el 87% considera "muy o bastante importante" fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes como alternativa laboral.

Además, más del 80% de los madrileños confía en la capacidad de las empresas de la región para atraer profesionales, poner en marcha proyectos innovadores, atraer inversión nacional e internacional, crear empleo y generar riqueza.

El informe también revela que el 85,4% está de acuerdo en afirmar que las empresas son "el principal motor" de desarrollo en este ámbito, y el 79,8% considera que arriesgan su capital para invertir en innovación. Este reconocimiento se suma a la valoración del compromiso de los empresarios madrileños con el desarrollo económico (75,6%), la innovación (78,9%) y la creación de empleo (69%).

"En Madrid hay más facilidad para llevar a cabo la actividad y una mayor desregulación. Hay un caso claro que es la ley del mercado abierto, por el cual cualquier empresa de cualquier lugar de España, con la autorización que tiene en su lugar de origen, puede llevar a cabo la actividad en Madrid sin ninguna otra obligación o responsabilidad", ha destacado el presidente de CEIM.

Al hilo, ha insistido en que "no se puede decir para nada" que Madrid es "un paraíso fiscal" ya que "se pagan y se pagan muchos impuestos". "Comparativamente con otros lugares de España, hay una presión fiscal menor en algunos de los impuestos", ha apuntado.