El 90% de los residuos generados en el Retiro tendrán una segunda vida en un parque que renovará sus casi mil papeleras

El 90% de los residuos generados en el Retiro tendrán una segunda vida - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El 90% de los residuos generados en el Retiro serán revalorizados para tener una segunda vida en un parque que renovará sus casi mil papeleras, ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha destacado que el objetivo es que sea "el primer parque histórico de Europa con residuo cero en el año 2027".

Acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, Almeida ha dado a conocer la estrategia que convertirá el Retiro en el primer parque con certificado de 'Residuo Cero'.

En la actualidad, las 984 papeleras que hay distribuidas por las 118 hectáreas del jardín histórico no ofrecen la posibilidad de separación de residuos. Esto implica que las más de 2.700 toneladas de desechos que se generan en el parque cada año acaban mezcladas en el vertedero.

De esta cifra, el 95,4% de los residuos (más de 2.500 toneladas) se detectan como fracción resto; el vidrio representa el 4,1%, con 108 toneladas; la orgánica, el 0,23% (6 toneladas) y los envases, el 0,1% (2,5 toneladas), la misma cantidad que el papel/cartón. A estas cifras habría que sumar los restos de poda, que sí se reciclan y que suponen 205 toneladas.

FUTURO CENTRO DE RECICLAJE

Este martes han arrancado las obras para la creación del centro de reciclaje del Retiro, situado en la zona sur del parque, próximo a la Rosaleda y el Vivero de Estufas. Actualmente este espacio, sin adaptar, sirve de acopio de materiales y residuos.

Almeida ha detallado la inversión de más de 400.000 euros para lograr que "las más de 2.700 toneladas de residuos" que se generan cada año en este parque "sean reutilizadas, recicladas, y transformadas" para así "seguir conservando, manteniendo e incrementando nuestro patrimonio natural" y que los más de 20 millones de personas que visitan cada año El Retiro "lo puedan hacer en las mejores condiciones posibles".

La adaptación y mejora del centro de reciclaje es una de las actuaciones necesarias para lograr el certificado 'Residuo Cero' a partir del año que viene, ha explicado Almeida, quien ha señalado que, además de esta ejecución, el Ayuntamiento va a renovar las 984 papeleras para sustituirlas por un modelo que permita la separación en origen.

Las obras para la transformación de 3.000 metros cuadrados en un centro de reciclaje suponen una inversión de 474.000 euros para el Ayuntamiento, que persigue el objetivo de facilitar la recogida selectiva de residuos y disponer de mayor espacio de almacenamiento en el jardín histórico.

Se reducirá la huella de asfalto actual dentro de la parcela y se incorporarán cinco zonas de vertido para dar respuesta a las necesidades de recogida selectiva desde el punto de origen. También se implementará una nueva red de alumbrado en el interior y se mantendrá el cierre perimetral de la zona para que continúe el acceso restringido.

Con el proyecto ya en marcha, una certificadora externa, Bureau Veritas, analizará los flujos del residuo, asegurando que al menos el 90% sean valorizados, otorgándole a los seis meses de su cumplimiento la certificación oficial 'Residuo Cero'. La fecha estimada es a mediados del próximo año, han indicado fuentes municipales.