El 95% de los vecinos valora positivamente la calidad de vida en Boadilla y dan 7,70 puntos a los servicios municipales

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 95% de los vecinos de Boadilla del Monte valoran positivamente la calidad de vida en la ciudad, otorgándole una puntuación media de 8,53 puntos. Además, el nivel de satisfacción global de los vecinos con la calidad de los servicios municipales se sitúa en 7,70 puntos y más del 80% ciudadanos valoran positivamente el conjunto de servicios que presta el Ayuntamiento.

Unos datos procedentes de una reciente encuesta municipal que recordó anoche el alcalde de Boadilla, Javier Úbeda, en una entrevista en 'Canal 33 TV de Madrid' recogida por Europa Press, en la que señaló que la mayoría de los vecinos están "encantadísimos" de vivir en la localidad. "Llevamos 15 años haciendo la misma encuesta con los mismos criterios y, salvo un año que bajó un poco la valoración, la tendencia ha sido siempre al alza", indicó.

Úbeda, que lleva 13 años en el Ayuntamiento, casi cinco de ellos como alcalde, aseguró que cuentan con un mecanismo municipal "muy trabajado" en el que tanto el personal del Ayuntamiento como las empresas que prestan servicios en la localidad están muy "implicados" con Boadilla. "Mi mujer dice que se cambia antes una bombilla rota de una farola que la de la escalera de la casa", ha bromeado.

El primer edil boadillense ha recordado que es el alcalde más votado de España, con un porcentaje de sufragios solo superados por los primeros ediles de la Línea de la Concepción y de Torrejón de Ardoz. "Saqué 10 puntos a Feijóo, por ejemplo. Hay gente de izquierdas que me vota a mí en las municipales y en las generales a Pedro Sánchez y eso me sorprende, pero no le hago ascos", ha apuntado.

OBRAS E INICIATIVAS

Javier Úbeda ha recordado que en su programa electoral, con el que ganó por mayoría absoluta en las elecciones de 2023, llevaba 125 propuestas, la mitad obras e inversiones en infraestructuras y las están acometiendo "con un orden de prioridades". Entre ellas, se ha referido al Centro Integral de Seguridad o en la rehabilitación del Palacio del Infante don Luis.

Además, están en un proceso de selección para aumentar 10 nuevos agentes de la Policía Local, que ha creado este año una unidad canina para la detección de drogas "que está funcionando bastante bien". Igualmente, el alcalde ha señalado que el local del Cuerpo policial situado en los bajos de la Casa Consistorial ha quedado pequeño, por lo que contarán con un nuevo edificio que estará operativo a finales del año que viene.

Por otro lado, Úbeda ha mencionado su compromiso con la vivienda, ya que el suelo se está agotando en Boadilla, por lo que los precios se han elevado. Así, con la Comunidad de Madrid han acordado levantar 524 pisos de alquiler asequibles del Plan Vive cuyas obras comenzarán la semana que viene; mientras que el propio Ayuntamiento sacará a la venta 158 viviendas de protección, 27 de ellas para familias numerosas, y está redactando el proyecto para otras 108. Asimismo, en el programa electoral también constan otras 460 viviendas en alquiler a precio asequible.

Para acometer estas promesas, el regidor de Boadilla ha recordado que el Ayuntamiento lleva 13 años en superávit y tiene las cuentas saneadas, "que revierten a los vecinos con ayudas para la escolarización y las familias, entre otras". "Somos de las ciudades de España con menos presión fiscal y la que más invierte por hogar. Tenemos el IBI y el impuesto de vehículos en mínimos y no tenemos impuestos de basuras", ha indicado el entrevistado, que ha presumido también de que la ciudad está en pleno empleo técnico.

RECLAMA UN RAMAL PARA CERCANÍAS

Úbeda también ha tratado otros asuntos, como su queja al Ministerio de Transportes por no entregar desde hace meses el estudio de viabilidad para llevar el Cercanías a Boadilla. "Hemos preguntado por el estudio pero no sabemos nada, pese a haberse licitado y ejecutado. Nosotros planteamos una solución de un ramal desde Majadahonda o través de Alcorcón Norte. Hemos pedido amparo al Defensor del Pueblo porque el proyecto de ramal estaba previsto en 2028 pero parece que la idea ha desaparecido", ha apuntado.

El primer edil boadillense ha pedido ya que se ejecute la conexión para un tercer carril en los túneles de la M-50 a su paso por la localidad, ya que se suceden los atascos allí "todos los días". "Otra vez más, el anteproyecto lo hizo el PP, pero el PSOE lo ha mandado a la papelera o al congelador", ha subrayado.

También en materia de movilidad, Úbeda ha hablado de la consolidación y ampliación del carril bici del municipio y la puesta en marcha de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), como marca la ley para las ciudades de más de 50.000 habitantes, a través de 11 cámaras situadas a la entrada del municipio pero con 18 excepciones para que los vecinos puedan entrar al centro hasta 2030.

En otro orden de cosas, el alcalde de Boadilla ha pedido a la Comunidad de Madrid que adecente el centro de salud y espera a más médicos, pero ha asegurado que es un problema general de falta de facultativos "que el Ministerio de Sanidad no resuelve". En materia de educación, está satisfecho con la ampliación del tercer instituto puesta en marcha por el Gobierno regional.

Por último, Javier Úbeda ha animado a todos los madrileños a visitar una ciudad rodeada de montes y con un gran patrimonio artístico y cultura como el Palacio del Infante don Luis, una "joya del neoclásico" construido por Ventura Rodríguez que el Ayuntamiento lleva diez años restaurando y que ahora ya cuenta con visitas guiadas, teatralizadas y libres. Y también ha destacado la gran oferta de actividades deportivas, de parques para toda la familia y gastronómica con buenos restaurantes.