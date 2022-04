El 98% de los Técnicos Superiores Sanitarios dice haber sido agredido y estar sometido a situaciones de estrés laboral

CC.OO. reclama mayor vigilancia psicosocial y adaptar las titulaciones al espacio europeo

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más del 70% de los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) que trabajan tanto en la sanidad pública como privada en la Comunidad de Madrid aseguran sentirse "sobrepasados" en el trabajo al asumir tareas que no les corresponden y más de un 98% dicen haber sido agredidos por pacientes en su trayectoria profesional.

Así lo concluye un estudio realizado por la Federación de sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO. de Madrid (FSS-CCOO Madrid) sobre el estado "real" de la profesión, sus necesidades y reclamaciones en base a un muestreo que se llevó a cabo durante 2021-2022 con 448 profesionales de esta categoría y formación pertenecientes a 51 centros sanitarios (21 privados y 30 públicos) que incluye varias.

Durante una rueda de prensa en la sede del sindicato para presentar el estudio, Pilar Batalla, coordinadora del informe, ha destacado las "muy preocupantes" conclusiones sobre aspectos psicosociales de la profesión, con un 98% de los consultados que asegura estar sometido a estrés laboral.

Entre estos factores, un 98% de los encuestados dicen haber sufrido violencia por parte de pacientes, un 34% por parte de familiares de pacientes y un 38% por parte de otros compañeros de su entorno.

El estudio también pone de manifiesto deficiencias en formación y desarrollo de su labor. Entre las primeras, destaca que el 33% de los consultados en la sanidad privada y el 52% en la pública cree que su nivel de cualificación académica-profesional no está acorde con sus funciones.

Una situación ante la que CC.OO. ha reclamado la necesidad de adaptar las titulaciones de técnicos superiores al espacio europeo porque "no solo es una exigencia, es una necesidad en una sociedad altamente dependiente de la tecnología sanitaria".

En este sentido, han reiterado su reclamación de una actualización a Grado Universitario de las titulaciones de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, así como de los títulos de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y Radioterapia y Dosimetría.

FALTA DE PERSONAL TANTO EN PÚBLICA COMO EN PRIVADA

En cuanto a la organización del trabajo, el 15% de la sanidad privada y el 23% de la sanidad pública opina que es adecuado el número de TSS para desarrollar un trabajo de calidad durante su jornada laboral. El total de TSS en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) es de 3.805, de los cuales 2.015 tienen plaza fija, 1.205 son interinos y 585 eventuales, mientras que en la sanidad privada la cifra aproximada es de 10.500 TSS en la Comunidad de Madrid, que representan el 15% del total de profesionales del sector.

En este sentido, un 35% considera que no tiene autonomía en la programación y desempeño de su trabajo diario y un 36% solo en ocasiones. Además, un 60% de los consultados señala que no está compensada la carga de trabajo entre los distintos turnos, mientras que un 53% en la sanidad privada y un 58% en la sanidad pública afirma que no se refuerzan plantillas cuando la carga de trabajo se incrementa por encima de la carga asistencial recomendada y las ratios establecidas como óptimas.

En este marco, los profesionales han subrayado que los problemas organizativos afectan a su tiempo libre. En detalle, entre un 79 y un 90% asegura sufrir problemas de planificación y entre un 46 y un 56% señala las dificultades a la hora de conciliar la vida laboral y familiar. Estos técnicos sanitarios dependen de las Direcciones de Enfermería y entre un 5 y un 8% sienten una muy baja valoración por parte de sus responsables.

El 74% tiene muy claras sus competencias en el día a día, aunque, no obstante, el 60% realiza diariamente tareas que no están dentro de sus funciones y un 21% ocasionalmente. Al mismo tiempo, el 78% en sanidad privada y el 71% en sanidad pública se ha sentido sobrepasado alguna vez por tener que asumir funciones que exceden a su categoría profesional y no estar presente el personal que debe realizarlas.

El 54% considera que se produce intrusismo laboral por parte de otras categorías en sus funciones. Un 35% considera que no tiene autonomía en la programación y desempeño de su trabajo diario y un 36% solo en ocasiones.