Abiertas las inscripciones para la Carrera del Agua 2026 que busca concienciar sobre su uso responsable

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha abierto las inscripciones para la 43ª edición de la Carrera del Agua, que se celebrará el próximo 15 de marzo en las calles de la capital y que contará con dos circuitos alternativos, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

La empresa pública Canal de Isabel II convoca este evento deportivo anual para fomentar el uso responsable de este recurso y destacar sus beneficios para la salud y el bienestar. Además, en 2026 esta prueba se enmarcará en las celebraciones del 175 aniversario de la compañía.

La competición presenta, un año más, dos circuitos alternativos, ambos homologados por la Real Federación Española de Atletismo. Recorren algunas de las infraestructuras hidráulicas más importantes de la capital.

El trazado de 10 kilómetros saldrá de la calle Mateo Inurria y unirá el Cuarto Depósito, en Plaza de Castilla, con el Tercero, en el barrio de Chamberí. Por su parte, la salida del circuito corto, de 5 kilómetros, será en la calle Padre Damián. La meta de ambas categorías estará en el paseo San Francisco de Sales.

La jornada comenzará a las 9 horas con la ruta más reducida, mientras que el inicio de la más extensa se dará 30 minutos después, para evitar que el grueso de ambas coincida.

Tras el éxito de la edición de 2025, en la que se completó el cupo de 4.500 corredores, en esta ocasión se ponen 6.000 dorsales a disposición de los aficionados.

Las inscripciones pueden realizarse ya en la web de la carrera. Estarán abiertas hasta el 14 de marzo de 2026 o hasta que se agoten los dorsales, todos ellos para participantes a partir de 16 años.