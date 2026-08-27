Abogados Cristianos solicita a la Comunidad protección patrimonial para evitar el derribo de la Cruz de Majadahonda

Archivo - Polonia Castellanos, presidenta de la asociación. - EUROPA PRESS. - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una reclamación administrativa ante la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid para evitar la demolición del monumento y la cruz conmemorativa situados en la localidad de Majadahonda, ha informado Abogados Cristianos en un comunicado.

La organización ha solicitado formalmente la incoación de un expediente para declarar el conjunto Bien de Interés Patrimonial (BIP) o, subsidiariamente, Bien de Interés Cultural (BIC), atendiendo a su antigüedad, su carácter de cruz religiosa anterior a 1950 y su vinculación histórica con los acontecimientos de la Guerra Civil ocurridos en 1937 en el denominado Cerro de la Radio.

En junio de 2026, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha incorporado este monumento al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, ordenando su inmediata retirada o demolición al considerarlo un elemento de exaltación del franquismo y del fascismo europeo.

El monumento fue construido en 1948 en recuerdo de los ciudadanos rumanos Ion Mota y Vasile Marín, fallecidos en el Cerro de la Radio de Majadahonda durante la Guerra Civil española.

Su construcción no fue financiada por el Estado español, sino mediante aportaciones privadas de rumanos exiliados que habían huido del régimen comunista instaurado en su país tras la Segunda Guerra Mundial.

Abogados Cristianos considera que el valor histórico y religioso del conjunto obliga a estudiar su protección antes de ejecutar cualquier actuación irreversible.

Por ello, reclama a la Comunidad de Madrid que acuerde de manera inmediata la suspensión cautelar urgente de cualquier licencia, orden, ejecución o actuación material dirigida a su demolición o retirada, comunicando además esta decisión al Ayuntamiento de Majadahonda y al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La Fundación advierte que el conjunto se encuentra en terreno de titularidad privada, anexo al cementerio parroquial de la localidad; por lo que considera que cualquier intervención unilateral para demolerlo o alterarlo sin los procedimientos y autorizaciones correspondientes constituiría una vía de hecho administrativa.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha señalado que "no se puede permitir que el Gobierno utilice la memoria de la historia de todos los españoles como excusa para derribar una cruz cristiana".

"Se trata de un monumento levantado en terreno privado y cuyo valor debe ser protegido. La Comunidad de Madrid tiene la responsabilidad de impedir su destrucción y defender nuestro patrimonio histórico y religioso frente a quienes pretenden hacerlo desaparecer", ha agregado.