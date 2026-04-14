Abre mañana el plazo de las Ayudas Cambia 360 para vehículos de distribución urbana de mercancías y micromovilidad

Se abre el plazo para las Ayudas Cambia 360 para vehículos destinados a la distribución urbana de mercancías y la micromovilidad - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid abrirá este miércoles el plazo de las Ayudas Cambia 360 dirigidas a la adquisición de vehículos de distribución urbana de mercancías (DUM) y a la micromovilidad, que se podrán solicitar hasta el 15 de septiembre.

En un comunicado, el Consistorio ha indicado que mantiene este año las siete líneas de Ayudas Cambia 360 con un crédito de hasta 23,3 millones de euros para fomentar la movilidad sostenible y la eficiencia energética en la ciudad y contribuir a seguir reduciendo las emisiones contaminantes.

Se trata de subvenciones promovidas desde el año 2020 por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, destinadas a la distribución urbana de mercancías, a la adquisición de infraestructuras de recarga eléctrica, a la micromovilidad y al achatarramiento de autobuses. En total, para las diferentes convocatorias de este ejercicio se reservan 9,7 millones de euros, ampliables hasta 23,3 millones.

Las ayudas para DUM cuentan con 1,15 millones de euros de financiación, concediéndose hasta 14.000 euros por solicitante. Para las categorías N1, se podrán obtener 11.000 euros si se compra una furgoneta o camión con clasificación ambiental CERO emisiones, 7.000 si es ECO y 5.000 si es C. Si se achatarra un vehículo A o B, se añadirá un incentivo de 3.000 euros, mientras que el achatarramiento es obligatorio en el caso de comprar un vehículo de mercancías con clasificación ambiental C.

Para los DUM con categoría N2, se podrán percibir hasta 12.000 euros por solicitante si se adquiere un vehículo CERO, 8.000 si es ECO y 6.000 si es C, con las mismas condiciones en caso de achatarramiento. Por segundo año, se financian vehículos comerciales con dispositivos eléctricos de producción de frío para el control de la temperatura de mercancía.

HASTA 2.000 EUROS PARA LA MICROMOVILIDAD

El Ayuntamiento reserva un crédito de hasta 300.000 euros, con un máximo de 2.000 euros por vehículo (financiándose hasta el 50% del precio), para los vehículos de micromovilidad. Para la compra de bicicletas eléctricas, se establece un límite de ayuda de 400 euros; para ciclomotores eléctricos L1e B, hasta 600 euros, y para motocicletas eléctricas L3e, L4e y L5e, hasta 1.000 euros. Desaparece la financiación para cuatriciclos eléctricos ligeros L6eBP y para cuatriciclos eléctricos pesados, por ausencia de solicitudes.

Desde 2020, el Consistorio ha reservado 140,8 millones en estas subvenciones. Las Ayudas Cambia 360 se han convertido en una herramienta de cara a incentivar a los ciudadanos a protagonizar el cambio hacia la sostenibilidad en todos los ámbitos que contempla, contribuyendo a cumplir, por cuarto año consecutivo, con la directiva europea de calidad del aire y seguir reduciendo en 2026 los niveles de dióxido de nitrógeno.