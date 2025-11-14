Absueltos el exsecretario y un exasesor jurídico del ICOMEN de estafa ante la duda del tribunal

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al exsecretario del Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEN) y al anterior asesor jurídico de la comisión de delitos de estafa y falsedad documental por los que fueron juzgados a finales de octubre y ante la duda de la prueba de cargo, por lo que adopta el criterio más favorable al reo.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se exonera a los dos acusados, dado que la hipótesis acusatoria no ha sido suficientemente acreditada. El fiscal solicitaba una condena de seis años de prisión y una indemnización de 176.497 euros.

El tribunal señala que no cuenta con prueba de cargo suficiente, y por tanto "no supera el caso el filtro de las sospechas", por lo que no puede sino resolver "in dubio pro reo" recordando la jurisprudencia al respecto.

El fiscal les acusaba de fraguar "un plan, con la finalidad de lucrarse injustamente en perjuicio del ICOMEM y repartirse en la proporción que acordaron los injustos beneficios económicos que habrían de obtener" entre los años 2020 y 2021.

Según la Fiscalía, los acusados, en desarrollo del plan urdido trasladaron varias actas a Juntas, de manera falsaria, con "acuerdos que no se habían adoptado, tales como la delegación de facultades para suscribir contratos, negociar o fijar condiciones económicas".