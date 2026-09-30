La acampada en Sol obliga a aplazar montaje de una exposición de Hispanidad y deja en el aire instalación de escenarios

Vista general de la acampada por el ‘Decreto Maricarmen’ en la Puerta del Sol, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol ha obligado a aplazar el montaje de la exposición '1776-We The Hispanics', prevista desde este jueves dentro de Hispanidad 2026, y deja en el aire la instalación de los escenarios para las actividades programadas en este punto de la capital.

"Todavía no sabemos si puede afectar al montaje de los escenarios, en función de cómo evolucione en los próximos días. Por el momento, ha habido que aplazar el montaje de una exposición que iba a instalarse en la Puerta del Sol", han señalado a Europa Press fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

La protesta comenzó el pasado sábado tras la manifestación por la vivienda convocada a raíz del desahucio de Maricarmen de su casa de Retiro en la que había vivido los últimos 70 años. Al concluir la marcha, un grupo de asistentes regresó a Sol e inició una acampada para reclamar la aprobación del 'decreto Maricarmen'.

La incertidumbre se produce a dos días del inicio del festival, que se celebrará del 2 al 12 de octubre y contará con la Puerta del Sol como uno de sus tres grandes escenarios musicales al aire libre, junto a la Plaza de España y la Plaza Mayor.

Por ahora, la acampada afecta únicamente al montaje de la muestra, mientras que su posible afección a los conciertos en Sol dependerá de la evolución de la protesta durante los próximos días.

En concreto, la Puerta del Sol tiene previsto acoger una docena de actuaciones gratuitas: Lin Cortés y Patax, el 9 de octubre; Victorias, La Chica, Los Nikis de la Pradera y 091, el 10 de octubre; Comandante Twin, Jenny and The Mexicats, Aymée Nuviola y Cimafunk, el 11 de octubre; y el Real Conservatorio de Danza Mariemma, el Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya y el Conservatorio Profesional de Danza Fortea, el 12 de octubre.

Comisariada por Eva García, la exposición '1776-We The Hispanics' estaba programada del 1 al 15 de octubre, en el marco de la conmemoración del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, país invitado de esta edición de Hispanidad.

MÁS DE 150 ACTIVIDADES

Hispanidad 2026 reunirá más de 150 actividades de música, gastronomía, cine, folclore, arte y patrimonio bajo el lema 'Todos los acentos del español caben en Madrid'. La programación se extenderá por distintos puntos de la capital y otros municipios de la región.

Entre sus principales citas se encuentran los conciertos gratuitos de Sebastián Yatra, el 10 de octubre, y Marta Sánchez, el día 11, ambos en la Plaza de España, así como la Gran Cabalgata, que recorrerá la Gran Vía el 4 de octubre con 15 carrozas y representaciones de diferentes países.

El cartel musical contará también con Arturo Sandoval, Aymée Nuviola, La Chica, Tipa Tipo, Los Cumbia Stars y Cimafunk, además de los españoles Lin Cortés, Nat Simons y Los Nikis de la Pradera. El Corral de la Morería volverá a llevar el flamenco a la Plaza Mayor.

Como novedad, Puente del Rey se incorporará a los espacios del festival con propuestas deportivas y gastronómicas, entre ellas la Carrera de la Hispanidad 'Madrid corre en español', el 11 de octubre, y 'Ágave y Maíz. Gran Festival Mexicano'.