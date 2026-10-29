Un acertante de Nalcarnero (Madrid) ganan un millón en el sorteo del Joker de La Primitiva

Archivo - Una Administración de Loterías y Apuestas del Estado. - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un acertante de Navalcarnero (Madrid) ha ganado un premio de 1.000.000 de euros en el sorteo del Joker de La Primitiva celebrado este jueves, 29 de octubre, según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín.

El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 situada en Libertad, 70 - L1.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves ha estado formada por los número 31, 28, 18, 19, 44, 2. El número complementario es el 9, el reintegro el 9 y el Joker, 3013180. La recaudación ha ascendido a 11.461.291 euros.

Por otro lado, dos personas de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y Méntrida (Toledo) han sido agraciados con un premio de 22.570.220,66 euros en el sorteo de 'La Primitiva', con dos boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + reintegro).