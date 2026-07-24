Un acertante de San Fernando de Henares (Madrid) gana un millón de euros del sorteo de Euromillones de este viernes

Archivo - Dos personas compran lotería en una Administración.
Archivo - Dos personas compran lotería en una Administración. - María José López - Europa Press - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: viernes, 24 julio 2026 22:31
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MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 24 de julio, ha dejado un premio de un millón de euros en San Fernando de Henares (Madrid), según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código DSF83071, ha sido validado en el Despacho Receptor nº98.530, situado en Avda. Constitución, 22.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 24 de julio, ha estado formada por los números 47, 30, 10, 36 y 8. Las estrellas son 1 y 4. La recaudación ha ascendido a 49.480.767,60 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existen tres boletos acertantes de Cuarta Categoría (cuatro + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 78 Millones de euros.

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