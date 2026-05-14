El acoso escolar "potencial" en los centros educativos de la región se reduce en un 57% desde 2019

Archivo - Varios alumnos a la llegada al primer día de colegio en la Comunidad de Madrid, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha detallado que el acoso escolar "potencial" en los centros educativos de la región se ha reducido en un 57% desde 2019.

Lo ha trasladado este jueves en la sesión de control al Gobierno regional en la Asamblea de Madrid, donde ha asegurado que las actuaciones llevadas a cabo contra el acoso escolar en la región es "positiva".

"Fuimos la primera región de toda España en implantar una estrategia integral contra el acoso escolar, una estrategia que está en un continuo proceso de evaluación y de mejora, que cuenta con la estrecha colaboración de todas las instituciones y que ha sido reconocida internacionalmente por las revistas científicas y médicas", ha destacado.

Zarzalejo ha recordado algunas de las herramientas que "están dando buenos resultados" como el test Socioscuela, que "analiza la dinámica del aula y que permite detectar precozmente conductas conflictivas que pudieran derivar en casos de acoso".

"La Oficina de Convivencia y Contra el Acoso Escolar ha hecho un trabajo formidable, con una media de 12.500 intervenciones presenciales por curso. Ha desarrollado un trabajo también importante en sus comisiones de trabajo, analizando los riesgos de acoso y de ciberacoso", ha subrayado.

En cuanto al plan de formación para docentes, la consejera ha señalado que en el curso pasado se realizaron más de 244 actividades y varios talleres de prevención y de sensibilización para los alumnos, que ha contado con más de 80.000 participantes.

"Hemos lanzado diferentes campañas de concienciación y de apoyo, como K.O. al bullying, que es la última campaña que hemos presentado y que hemos tenido el honor de contar con la participación del campeón Topuria. O por ejemplo, la campaña 012 a tu lado, un servicio que atiende de forma inmediata y que presta apoyo a alumnos y también a sus familias en situaciones conflictivas", ha remarcado.