Activada la Fase Preemergencia del plan de inundaciones de la Comunidad ante el aviso por lluvias y tormentas

Archivo - Un cartel luminoso en la carretera avisa de la lluvia durante la borrasca ‘Karlotta’, a 9 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha activado este sábado la Fase de Preemergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncam) ante los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias y tormentas.

En concreto, habrá nivel naranja en la zona de la Sierra hasta las 6 horas del domingo, periodo en el que se prevén precipitaciones y tormentas localmente fuertes que podrán ir acompañadas además de granizo. La previsión de la Aemet apunta a 30mm de lluvias acumuladas en una hora.

Por su parte, el aviso amarillo afectará al resto de la Comunidad de Madrid por los mismos fenómenos meteorológicos y durante la misma franja horaria, también con la posibilidad de granizo. Pueden dejar precipitaciones acumuladas de hasta 15 mm en un hora.