Activado el aviso amarillo este fin de semana en el conjunto de la región por máximas de hasta 36ºC

Archivo - Un perro bebe agua de una fuente, durante un episodio de calor “extraordinario”, a 31 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado este fin de semana el nivel amarillo por calor en el conjunto de la región, con termómetros que alcanzarán hasta los 36ºC.

En concreto, el aviso estará activo este sábado desde las 13 hasta las 21 horas ante la previsión de temperaturas de 36ºC en el área Metropolitana y Henares, así como en la zona Sur, Vegas y Oeste. En la Sierra, los valores de las máximas rondarán los 34ºC.

De cara al domingo, el aviso amarillo estará activo en la misma franja horaria con temperaturas similares. La Aemet prevé además mantener el aviso amarillo también al inicio de semana, ante temperaturas que podrán alcanzar el lunes los 37ºC en muchos puntos de la región.