Activado el aviso amarillo este jueves por vientos de hasta 80 km/h en la Sierra

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para este jueves en la Comunidad de Madrid por vientos de hasta 80 kilómetros por hora en zonas de la Sierra.

En concreto, el adverso estará activo entre las 03 y las 16 horas de este jueves en toda la zona de Sierra ante la previsión de vientos de componente oeste con rachas de hasta 80 km/h, que en cumbres y zonas expuestas podrán llegar puntualmente a los 100 km/h.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha trasladado esta información a ayuntamientos y organismos oficiales, según han trasladado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid.