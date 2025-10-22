El Retiro y otros ocho parques mantendrán este jueves zonas balizadas a partir de las 21 horas por condiciones adversas

Archivo - Imagen de recurso de una puerta de entrada a El Retiro. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Retiro y otros ocho parques de la ciudad mantendrán este jueves zonas balizadas por aviso de nivel amarillo por condiciones meteorológicas adversas en base a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid a través de sus redes sociales, la medida permanecerá activa hasta las 21 horas.

Además de El Retiro, también permanecerán balizados el Capricho, Jardines de Sabatini, Juan Pablo II, Juan Carlos I, Quinta de Torre Arias, Quinta de Los Molinos, Rosaleda del Parque del Oeste y Fuente del Berro.