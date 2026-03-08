Activado el aviso amarillo por nevadas en la Sierra desde la noche del lunes hasta el mediodía del martes

Un montañero hace cima en el entorno de la Laguna Grande de Peñalara, en Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo ante la previsión de nevadas en la zona de la Sierra que estará activo desde la noche de este lunes hasta el mediodía del martes día 10.

En concreto, el aviso estará activo entre las 21.00 horas del lunes y las 12.00 horas del martes ante la previsión de acumulaciones de nieve en 24 horas de hasta 5 centímetros, con una probabilidad de entre el 40 y 70%.

La cota de nieve se sitúa en 900 metros y las acumulaciones se esperan en zonas situadas a partir de los 1.100-1.200 metros de altitud, según ha precisado el servicio meteorológico.

Desde la ASEM112 han incidido en que han trasladado toda esta información a los Ayuntamientos, Organismos y Dirección afectados, han indicado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid.