Activado el aviso amarillo por posibles tormentas el viernes por la tarde en la sierra

Los Bomberos de la Comunidad realizan 92 intervenciones durante la tormenta de este martes. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para el viernes por la tarde el aviso amarillo en la Sierra ante posibles tormentas.

La Comunidad de Madrid recomienda a todos los ciudadanos que extremen la precaución, ya que para el 10 de julio se prevén tormentas fuertes en la zona de la sierra desde las 14 horas hasta las 21 horas.

Así, instan a los ciudadanos a que, en caso de necesitar hacer desplazamientos, hacerlo con su vehículo privado y tener especial cuidado entrar y salir de los túneles ante posibles remolinos de viento.

Asimismo, aconseja retirar de balcones y terrazas elementos que puedan caer a la vía pública y que eviten pasear por zonas arboladas.