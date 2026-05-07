Activados avisos amarillos por lluvias y tormentas en toda la Comunidad este jueves de 12 a 21 horas

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con paraguas - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por lluvias y tormentas en toda la Comunidad de Madrid este jueves entre las 12.00 y las 21.00 horas, con posibilidad de incluir granizo en zonas puntuales.

En concreto, las previsiones apuntan a posibles acumulaciones de agua de lluvia de hasta 15 milímetros en una hora y tormentas con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento.

Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha recomendado a los ciudadanos que extremen la precaución y ha recordado que en caso de una tormenta fuerte se debería apagar los teléfonos móviles o aparatos electrónicos hasta que pase.

Asimismo, sugieren alejarse de elementos metálicos y no alejarse de la tormenta corriendo, sobre todo en campo abierto y con la ropa mojada. "Y en general, extremar la precaución si vamos a coger nuestro vehículo privado. Ante cualquier emergencia, llamar siempre al 112", han rematado.