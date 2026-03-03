La actividad asistencial del Centro de Salud Castelló pasa a prestarse en el Centro de Salud Goya

Archivo - Centro de Salud Goya (Madrid) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actividad asistencial del Centro de Salud Castelló, en el número 63 de la calle del mismo nombre, en el distrito de Salamanca, ha pasado a prestarse en el Centro de Salud Goya, en el número 55 de la calle O'Donnell, debido a las deficiencias que presentaban las instalaciones y que no han podido ser acometidas.

Los 22.800 usuarios del Centro de Salud Castelló han sido informados mediante un SMS del cambio que comenzó a aplicarse este lunes, según ha indicado la Consejería de Sanidad.

Las dependencias de este centro de salud, en régimen de alquiler, precisaban una actuación de remodelación y adecuación que "no ha podido llevarse a cabo, por diferentes motivos", según apuntan desde el departamento que dirige Fátima Matute.

De este modo, se han buscado alternativas "para la mayor seguridad y calidad en la atención a la población y los profesionales", con el trasladado de la actividad asistencial al Centro de Salud Goya, a unos 23 minutos caminando.

Las nuevas dependencias han sido habilitadas en la quinta planta de la calle O'Donnell, 55, con acceso a las consultas a través de la entrada del Centro de Salud Goya.

En la última planta se han acondicionado 12 consultas, la Unidad de Atención al Usuario, una sala de extracciones, una sala de curas, una sala de urgencias, tres espacios destinados a despachos o reuniones y una sala de lactancia materna, que en conjunto suman 510 metros cuadrados.

En cualquier caso, desde la Consejería han subrayado que los ciudadanos adscritos a Castelló continuarán siendo atendidos por sus 29 profesionales de referencia.