Activo el aviso rojo por desbordamiento en tres puntos del Jarama y uno del Alberche

El río Alberche a su paso por Aldea del Fresno - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene activo este martes los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento en tres puntos del Jarama y uno del Alberche.

Concretamente en el caso del Jarama se trata de las estaciones de medición de Puente Titulcia (Ciempozuelos), Mejorada-San Fernando de Henares, Algete (San Sebastián de los Reyes) y en el Alberche, en Aldea del Fresno.

Según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHT, consultado por Europa Press a las 10 horas, en el caso de la estación de Mejorada-San Fernando de Henares su nivel medio estaba en 2,20 metros (umbral rojo a partir de 1,75 metros), en la de Algete se encontraba en 2,21 metros (rojo a partir de 2,15 metros).

En el caso de Puente Titulcia (Ciempozuelos) cuenta con valor medio en 3,01 metros, mientras que el aviso rojo lo marcan los 2,6 metros. La estación del Alberche en Aldea del Fresno marcaba un valor medio de 3,87 metros (rojo desde 3 metros).