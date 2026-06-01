El actor Luis Lorenzo confía en la Justicia y su letrada denuncia "una condena social"

El actor, Luis Lorenzo, a su llegad al juicio por presunto maltrato y estafa a una familiar anciana, en la Audiencia Provincial de Madrid, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor Luis Lorenzo ha mostrado este lunes su confianza en la justicia ante el inicio del juicio en el que se sienta en el banquillo de los acusados junto a su exmujer por presunto maltrato a un familiar, a quien aislaron desde mayo de 2021 de forma "sistemática" y sometieron a un "trato vejatorio" mientras controlaban presuntamente su patrimonio hasta que falleció.

El juicio se celebrará durante toda la semana en la Audiencia Provincial de Madrid. Los acusados se enfrentan a una petición fiscal de seis años de prisión mientras que la acusación particular eleva la solicitud de pena a diez años de cárcel para el actor y once para su exmujer. La defensa, ejercida por el letrado Juango Ospina, solicita su absolución.

Acompañados por su letrada, la abogada Beatriz Uriarte del despacho Ospina Abogados, los procesados han llegado sobre las 9.15 horas a la Audiencia Provincial de Madrid. "Confío en la justicia y espero que la sesión de hoy vaya lo mejor posible. Estoy tranquilo, sereno y confiando en la labor de los magistrados", ha destacado.

La letrada ha señalado que van "a intentar demostrar que los hechos no han ocurrido tal y como nos han contado". "Es un procedimiento que se inicia por un homicidio. Ese homicidio o asesinato no ha quedado absolutamente probado en este procedimiento. Aquí únicamente nos encontramos ante un procedimiento que podrían ser unas vejaciones", ha aseverado.

"¿Cómo es posible que se acuse a dos personas que contrataron a dos cuidadoras que ahora son las que dicen que ha sido maltratada o que ha sido vejada? Aquí no estamos hablando de malos tratos, aquí estamos hablando de si existía o no una falta de higiene. Si esas dos personas contrataron a dos cuidadoras para que se encargasen de su higiene, ¿cómo es que realmente no se les realizaban esos cuidados?", ha agregado.

Seguidamente, la abogada ha denunciado que "en este procedimiento, como en tantos otros, ha llegado la condena social antes que la sentencia que tienen que dictar los jueces".

TRATO VEJATORIO

El fiscal sostiene que la entonces pareja además de mantener a la anciana incomunicada, le sometieron a un trato "absolutamente vejatorio", privándola de los cuidados y atenciones más básicos. Durante ese tiempo los acusados ni tan siquiera le suministraron la medicación según la tenía pautada.

En marzo de 2025, la jueza dictó el auto de apertura de juicio por la presunta comisión por Luis Lorenzo de un delito contra la integridad moral y un delito continuado de administración desleal; o de un delito continuado de estafa agravada; un delito de detención ilegal o de coacciones; y un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar.

Respecto a Palomino, se la procesó por la presunta comisión por Arantxa Palomino de los mismos delitos y además de un delito de falsedad documental; y por la posible comisión por la cuidadora del delito contra la integridad moral; o del de detención ilegal o coacciones y un delito de maltrato.

La fiscal solicita para Luis Lorenzo y Arantxa Palomino seis años de cárcel por el delito contra la integridad moral y el continuado de administración desleal. El 28 de junio de 2021 la mujer falleció en el domicilio de los acusados sin que haya podido determinarse la causa de su muerte.

La acusación particular, a través del abogado Jaime Sanz de Bremond, reclama para el actor diez años y seis meses de cárcel por el delito continuado de estafa agravada, el de detención ilegal o coacciones y el de maltrato habitual en el ámbito familiar. Además, pide once años de cárcel para Arantxa Palomino por los mismos delitos y por otro de falsedad en documento oficial.