Un acusado admite haber creado con IA imágenes sexuales de menores: "No me puedo controlar"

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un acusado de elaborar y distribuir pornografía infantil ha reconocido en el juicio haber creado y compartido material de explotación sexual de menores a través de distintas plataformas digitales, así como haber generado imágenes de contenido sexual mediante herramientas de inteligencia artificial a partir de fotografías de menores reales.

La Fiscalía de Madrid solicitaba 16 años de prisión para el procesado sobre el que ya habían recaído dos sentencias por delitos relacionados con la corrupción de menores, por elaborar y distribuir fotos y vídeos que contenían material sexual infantil.

En su última palabra, el acusado ha afirmado que entiende la gravedad del delito" y el daño" que ha hecho, especialmente a una amiga por haber usado la imagen de su hija. "No tiene perdón. Aceptó la condena. Perdí la confianza de esa persona. No era capaz de controlarme. He estado en programas de reinserción", ha señalado el procesado, quien ingresará en los próximos días en prisión.

Ante el reconocimiento de los hechos, la fiscal ha modificado la solicitud de penas con una rebaja de las mismas hasta los diez años. Se le imputa un delito de elaboración de material de explotación sexual infantil agravado al concurrir reincidencia y otro de distribución de material de explotación sexual infantil.

En el juicio, han comparecido los agentes de la Policía Nacional que llevaron a cabo la investigación policial. Durante las pesquisas, se practicaron vigilancias y seguimientos. En la entrada y registro, se localizó un móvil en una mochila que tenía dos tarjetas con imágenes con contenido de pornografía infantil.

"Se detectaron mas de 200 archivos con imágenes alteradas. Coges una fotografía y puedes desnudar a una persona aunque esté vestida. Puedes hacer cualquier cosa que se te pase por la cabeza", ha detallado el agente.

USUARIOS DE MÚLTIPLES ARCHIVOS

Según la Fiscalía, la Policía localizó el grupo de chat denominado "Cepillo" en la aplicación Signal en la que aparecían 279 usuarios de múltiples países que compartían fotos y vídeos con contenido de explotación sexual infantil.

De entre todos los usuarios, se identificó el perfil "efrainmartin842" tras el que se encontraba el acusado, quien el pasado 11 de octubre de 2023, sobre las 09:45 horas, compartió un total de 5 vídeos, de los que 4 resultaron "inequívocamente" de claro contenido de explotación sexual infantil.

El acusado, además, compartió archivos de fotografía y vídeo de menores adoptando una actitud sexual o realizando prácticas sexuales explícitas con adultos. En concreto, compartió una fotografía a través de Discord con el usuario "efrain6500#0", almacenó dos vídeos en 'Google Fotos' con el usuario "Efraín Martín" y compartió tres vídeos en Facebook Messenger a través de los usuarios "Efraín Martín" y "Efraín Mamami", "todos ellos de contenido de explotación sexual infantil".

El 31 de mayo de 2024 se practicó diligencia de entrada y registro de su domicilio de Madrid. Durante el mismo, se halló en la habitación del acusado, dentro de una mochila de su propiedad, un teléfono que tenía almacenados en su interior un total de 165 imágenes y 107 videos en los que aparecían menores de edad realizando prácticas sexuales explícitas sobre sí mismos, con otros menores o con adultos.

Asimismo, dentro de la carpeta de Telegram se encontraron 6 archivos de vídeo que el acusado había compartido con el usuario "K-11" en fecha 29 de abril de 2024 en los que aparecían menores de edad realizando prácticas sexuales explícitas con adultos. Además, entre los días 24 y 26 de mayo de 2024, dentro de la aplicación Telegram, utilizó los bots

'@madjourney_bot' y '@AIRemoveClothes5' para crear, a través de fotografías de menores reales, un total de 7 imágenes realistas en las que aparecían desnudas en actitud sexual o siendo agredidas sexualmente por adultos.

Tales bots estaban destinados únicamente a generar imágenes de carácter pornográfico, en el primer caso, o desnudos, en el segundo, sin impedir que el material pornográfico que pudiera generarse fuera material de explotación sexual infantil.