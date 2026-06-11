Adif inicia el proceso para restaurar el conjunto escultórico de Antonio López en la estación de Atocha

Conjunto escultórico 'Día y Noche' de Antonio López en Atocha - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adif ya iniciado el proceso para proceder a la restauración de las estatuas del escultor Antonio López ubicadas en la estación de Atocha, afectadas por actos de vandalismo que han deteriorado su estado con pintadas

El grupo escultórico 'Día y Noche', compuesto por dos enormes cabezas de bebé en bronce --uno con los ojos abiertos y otro con ellos cerrados--, está instalado desde 2010 en el exterior de la terminal de llegadas del AVE.

Las esculturas han sido objeto de vandalismo, tal y como denuncian usuarios en redes sociales, que refieren la presencia de pintadas y orines, tal y como ha recogido 'El Periódico de España'.

Desde el gestor de infraestructuras ferroviarias se ha confirmado a Europa Press que el conjunto escultórico será restaurado. Para ello, se ha puesto en contacto con el estudio de Antonio López, ya que estas figuras en bronce requieren un tratamiento especializado.

De esta forma, Adif avanza en la contratación, mediante licitación pública, de la empresa que realice estas labores, han indicado las mismas fuentes.

El Ministerio de Fomento encargó estas esculturas a Antonio López en 2002, con motivo de las obras de remodelación que se estaban realizando en la estación de Atocha. Con los atentados del 11-M de 2024 cuando se estaban realizando los trabajos, el artista decidió que se convirtieran en un recordatorio para las víctimas.

Así, se planteó transmitir con la imagen de las cabezas de la niña el sentimiento surgido tras la tragedia, buscando reconfortar a los viajeros con esperanza, y no con el miedo o la angustia que supone el recordar los atentados.

La obra se instaló originariamente en el vestíbulo de llegadas de la estación Puerta de Atocha en 2008 y, con motivo de las obras de ampliación de la estación de Atocha, fue trasladada a su posición actual en el exterior de la nueva terminal de llegadas del AVE el 26 de noviembre de 2010.

Las esculturas forman parte del nuevo espacio urbano creado como antesala del vestíbulo del edificio de llegadas del AVE proyectado por el estudio del arquitecto Rafael Moneo.