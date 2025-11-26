Adif realiza con éxito una simulación comercial de Autopista Ferroviaria entre Madrid y Extremadura - ADIF

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adif ha concluido con éxito una simulación comercial de Autopista Ferroviaria entre Madrid Abroñigal y Badajoz Frontera, mediante trenes cargados con semirremolques de cuatro metros de altura, ha indicado el gestor ferroviario en un comunicado.

Llevada a cabo junto a Tramesa, Transitalia y Medway, con esta simulación se ha verificado la compatibilidad de la infraestructura y las terminales logísticas de origen y destino para este tipo de cargas, garantizando de este modo la calidad del servicio antes de la operación comercial.

Esta Autopista Ferroviaria conectará, una vez esté operativa, con la AF Valencia-Madrid, la primera de la red convencional puesta en marcha por Adif el pasado año.

De esta forma, quedará completado el itinerario Valencia-Badajoz, que dará continuidad a la autopista del mar existente entre Italia y el puerto de Valencia, con tráficos fundamentalmente del tipo ro-ro (roll on-roll off, es decir, mercancía rodada) con origen en Italia y Este de Europa. En el futuro, este itinerario podrá extenderse hasta Portugal.

En un comunicado, Adif ha apuntado que con estos servicios "se fomenta la utilización de las infraestructuras ferroviarias existentes, se genera actividad económica para la explotación de las terminales intermodales en orígenes/destinos y se potencia la actividad logística y ferroviaria con seguridad y calidad en el servicio".

IMPULSO A LAS AUTOPISTAS FERROVIARIAS

Además de la Autopista Ferroviaria Valencia-Madrid en ancho ibérico, Adif tiene en servicio la AF Barcelona-Le Perthus en ancho estándar. Asimismo, trabaja en más de 20 itinerarios, tanto en ancho ibérico como en ancho estándar, tras recibir, a través de su Oficina de Apoyo y Asesoramiento de las AAFF (OAA), el interés de operadores logísticos, autoridades portuarias y empresas ferroviarias.

Según ha destacado Adif, se trata de una solución logística y multimodal que representa importantes ahorros, tanto en costes externos como en emisiones de gases efecto invernadero (GEI).

Adif impulsa el servicio de AF para fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril y reforzar su competitividad, eficiencia y sostenibilidad en el marco de Mercancías 30, la iniciativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que persigue elevar la cuota modal del transporte ferroviario de mercancías.