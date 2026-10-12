Adiós al mural de la pirámide de osos que invitaba a pensar en la naturaleza en Chueca

En la parte izquierda el mural 'Offset' y en la derecha el aspecto actual de la pared que acogía el mural - NEVERCREW/EP

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La pirámide de osos que invitaba a pensar en la naturaleza en pleno barrio de Chueca ya no está. La pared que acogía 'Offset', el mural de Nevercrew situado en el número 14 de la calle Augusto Figueroa luce ahora en blanco en un edificio rodeado de andamios.

La capital pierde así una imagen que llevaba a sus calles una reflexión sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. El cambio llega después de que la fachada mostrara anteriormente signos de deterioro, ya apreciables desde principios de año.

La pintura mostraba varios osos dispuestos unos sobre otros, formando una gran pirámide vertical. Los animales ocupaban buena parte del muro y convertían esta medianera en un lienzo visible a pie de calle.

La obra fue realizada en el año 2020 para la feria Urvanity Art, en la que Nevercrew participó con la galería Artrust. Su propuesta giraba en torno a un equilibrio delicado: el de una naturaleza que ve reducirse sus espacios y recursos como consecuencia de la actividad humana.

Los osos dispuestos en pirámide daban forma a esa idea de desproporción. Según sus autores, 'Offset' cuestionaba una mirada que entiende la naturaleza en función de lo que puede ofrecer al ser humano, como si su existencia estuviera subordinada a nuestras necesidades.