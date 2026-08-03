Adjudicadas por 40,7 millones las obras para mejorar la accesibilidad del transporte público en la A-4 en Getafe

Transportes adjudica por 40,7 millones de euros las obras para mejorar la accesibilidad del transporte público en la A-4 en Getafe - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 40,7 millones de euros (IVA incluido) el contrato de obras para para mejorar la accesibilidad del transporte público en la Autovía del Sur A-4, en el término municipal de Getafe.

Según recoge el Ministerio en un comunicado, se intervendrá entre los polígonos industriales de Los Molinos y San Marcos, desde el kilómetro 12 de la A-4 hasta la Avda. Leonardo da Vinci (paso superior kilómetro 15,2 de la A-4),

El objeto de la actuación es "mejorar sustancialmente" las condiciones de explotación de la A-4 y la calidad de los servicios de transporte público de viajeros, reduciendo los tiempos de recorrido y asegurando una mayor regularidad.

En la margen derecha de la A-4, en sentido Andalucía, se proyecta la construcción de una vía lateral de uno, dos o tres carriles, en función de los tramos, entre los puntos kilométricos 12,35 y 13,75. Además, se habilitará una glorieta de un carril conectada a dicha vía lateral para facilitar el acceso al polígono industrial de San Marcos, reforzando la permeabilidad interna de la zona.

El enlace existente entre la A-4 y la carretera M-406 será transformado en un enlace tipo diamante con pesas, mediante la incorporación de una nueva glorieta en el margen oeste, aproximadamente simétrica a la actual, con el fin de mejorar la distribución de los movimientos y reducir las interferencias en los accesos.

En la margen izquierda de la A-4, en sentido Madrid, se prevé la ejecución de un tercer carril desde el entorno del punto kilométrico 15,35 hasta la zona de acceso a las instalaciones del Hotel Los Ángeles y la estación de servicio adyacente. Asimismo, se construirá un nuevo ramal de incorporación desde la glorieta este existente, en conexión con la M-406, a la vía lateral, reforzando la capacidad de entrada a la autovía.

Entre las actuaciones complementarias destaca la demolición de la pasarela peatonal ubicada en el punto kilométrico 13,12 y su sustitución por una nueva estructura que salve con un solo vano los viales principales, mejorando la seguridad y continuidad del paso peatonal.

Se proyecta también una segunda pasarela en el punto kilométrico 15,03 para la reposición de la vía pecuaria Vereda de San Marcos, que dará servicio adicional a las dos paradas de autobús situadas en la zona.

El proyecto incluye, además, la remodelación del acceso desde la calle Eratóstenes a la vía lateral, con el fin de optimizar el diseño de los accesos a las instalaciones de Airbus. Finalmente, se reubicarán dos paradas de autobús en cada vía lateral para adecuar su posición a las nuevas configuraciones viarias y garantizar la compatibilidad con las actuaciones previstas.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible genera un "impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal en la Comunidad de Madrid". Para ello, continúa con la rehabilitación y reposición de firmes entre los kilómetros 17 y 55,5 en la autopista de circunvalación M-50 de Madrid.

Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 5 millones de euros un contrato de servicios para la redacción del proyecto de mejora de la seguridad viaria y del transporte público de la A-5 correspondiente al tramo comprendido entre el enlace del Alcorcón Centro y el área de servicio del kilómetro 21, en Móstoles, en la provincia de Madrid.

Además de haber finalizado las obras de nuevo itinerario peatonal sobre el paso superior en el kilómetro 38,6 de la A-6 a su paso por el municipio de Collado Villalba, también en la Comunidad de Madrid.