La Aemet activa un aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la Comunidad para las tardes de este jueves y viernes

Archivo - Varias personas pasean por el parque de El Retiro, a 23 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la Comunidad de Madrid este jueves de 20 horas hasta las 6 horas de mañana.

Asimismo, el aviso amarillo se mantendrá el viernes de 16 a 22 horas. Además, puede ir acompañado de granizo.

ASEM112 ha trasladado el aviso a organismos y servicios de emergencia.