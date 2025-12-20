Aemet activa el nivel amarillo por nevadas de hasta 10 centímetros el domingo en la Sierra

Archivo - Puerto de Cotos, a 13 de diciembre de 2024, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo de cara al domingo ante la previsión de nevadas en la zona de la Sierra, con acumulaciones de hasta diez centímetros de espesor.

En concreto, el aviso estará activo desde la medianoche y hasta las 20 horas del domingo ante la previsión de acumulaciones de nieve en 24 horas de hasta 10 centímetros, con una probabilidad de entre el 40 y 70%.

Las acumulaciones se esperan en zonas situadas a partir de los 1.100 o 1.200 metros de altitud, según ha precisado el servicio meteorológico.

Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) se ha enviado un aviso a Ayuntamientos, Organismos y Dirección ante ese aviso, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.