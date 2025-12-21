Uso obligatorio de cadenas en los puertos de Cotos y Navacerrada

Archivo - Nieve en el puerto de Navacerrada - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El uso de cadenas es obligatorio este domingo para circular por los puertos de Cotos y Navacerrada debido a la acumulación de nieve en la calzada, con aviso amarillo en la Sierra por nevadas hasta las 18.00 horas.

Con datos de primera hora de la mañana, el uso de cadenas era obligatorio en ambos puertos, con varios tramos de carreteras de la Sierra con nivel amarillo y rojo activados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La Comunidad de Madrid ha desplegado 16 quitanieves y 60 efectivos en la zona para limpiar las carreteras. Asimismo, ha esparcido 37 toneladas de sal y 1.000 litros de salmuera, según fuentes de la Consejería de Transportes.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo de cara a este domingo ante la previsión de nevadas en la zona de la Sierra, con acumulaciones de hasta diez centímetros de espesor.

En concreto, el aviso estará activo hasta las 18.00 horas ante la previsión de acumulaciones de nieve en 24 horas de hasta 10 centímetros, con una probabilidad de entre el 40 y 70%.

Las acumulaciones se esperan en zonas situadas a partir de los 1.100 o 1.200 metros de altitud, según ha precisado el servicio meteorológico.