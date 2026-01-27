Aemet activa el nivel amarillo por nieve y viento para este miércoles en varios puntos de la región

Nevada provocada por la borrasca Harry a su paso por España, en Mataelpino, a 17 de enero de 2026, en Madrid (España). La AEMET ha emitido alertas por lluvias, fuertes vientos y nevadas copiosas este fin de semana en todo el país a causa del paso de la bo - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para este miércoles por posibles nevadas en la Sierra de Madrid y la zona Metropolitana y Henares, a la par que ha sumado el aviso por fuertes rachas de viento también a la comarca Sur, Vegas y Oeste de la región.

El aviso por nevadas se activará desde esta medianoche hasta las 18 horas en la Sierra, donde se esperan acumulaciones de nieve de hasta 15 centímetros en cotas superiores a los mil metros de altitud, según ha informado el servicio de meteorología en su previsión.

Por otro lado, los avisos por viento se activarán en toda la región a partir de las 6 horas y hasta las 20 horas del miércoles, con rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora en la Sierra y 70 kilómetros por hora en el resto de la región.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha activado la situación operativa 0 del Plan de Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid. Las predicción meteorológicas, en caso de una evolución desfavorable, podrían provocar la declaración de niveles de gravedad superiores.

Los servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid han trasladado los respectivos avisos a los ayuntamientos de las zonas afectadas y a los organismos de seguridad correspondientes.