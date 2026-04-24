La Aemet amplía a mañana el aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la Comunidad

Archivo - Varias personas pasean por el parque de El Retiro, a 23 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado a mañana el aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el aviso se mantiene este viernes activo de 16 a 22 horas, que podría incluir granizo. La previsión apunta a lluvias y chubascos que podrían ir con alguna tormenta ocasional, sobre todo en el suroeste, y temperaturas máximas en descenso.

ASEM112 ha trasladado el aviso a organismos y servicios de emergencia.