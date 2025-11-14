La Aemet emite aviso amarillo por lluvias para este sábado en la Sierra de Madrid

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con paraguas, a 19 de enero de 2024, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso amarillo por lluvias en toda la región de Madrid y nieve en la Sierra. Se prevé una preci - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de la activación del aviso amarillo por fuertes precipitaciones para este sábado en la zona de la Sierra de Madrid.

En concreto, el adverso por lluvias estará activo desde las 14 horas hasta la medianoche del sábado, cuando se podrían llegar a alcanzar los 40 milímetros de precipitaciones.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha trasladado esta información a ayuntamientos y organismos oficiales de la región, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.