Aemet emite aviso amarillo para este viernes por lluvias y tormentas en la Sierra y zona Metropolitana y Henares

Archivo - Una mujer con el pelo y la chaqueta movidos por el viento, a 2 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la zona de la Sierra de Madrid y también en el área Metropolitana y Henares.

En concreto, el aviso estará activo desde las 11 hasta las 20 horas ante la posibilidad de unas precipitaciones que lleguen a acumular hasta 15 milímetros en una hora.

La previsión de Aemet para este viernes ya apuntaba a cielos nubosos y chubascos con tormenta durante las horas centrales.Respecto a las temperaturas experimentarán cambios ligeros y los vientos soplarán flojos de componente sur.