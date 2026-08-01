La Aemet mantiene el aviso amarillo por calor para este sábado en toda la región

Una persona se resguarda del sol a la sombra, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo este sábado el aviso amarillo por calor en toda la Comunidad de Madrid, con temperaturas que alcanzarán hasta los 38ºC durante la jornada.

El aviso estará activo desde las 13 y hasta las 21 horas, en vista de que se alcancen temperaturas de 38ºC en el área Metropolitana y Henares, así como en las comarcas Sur, Vegas y Oeste de Madrid. Por su parte, los termómetros en la Sierra se quedarán en valores de 35ºC.

La predicción para este primer sábado de agosto apunta además a cielos prácticamente despejados y viento flojo en dirección variable, que aumentará a moderado y tenderá a suroeste en las horas centrales del día.