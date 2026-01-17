Aemet mantiene el nivel amarillo por nevadas en la Sierra hasta la medianoche y volverá a activarlo este domingo

Nevada provocada por la borrasca Harry a su paso por España, en Mataelpino, a 17 de enero de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá el aviso de nivel amarillo hasta medianoche ante la previsión de nevadas en la zona de la Sierra, con acumulaciones de hasta cinco centímetros de espesor por encima de los 1.000 metros.

El aviso volverá a activarse este domingo, de 15.00 a 23.59 horas, con acumulaciones también de cinco centímetros por encima de los 1.200 metros.

La Aemet ha informado de que durante la jornada podrá nevar de forma menos intensa incluso por debajo de esa cota. Además, en la Sierra también se esperan heladas moderadas.

Los termómetros durante el domingo oscilarán entre los 2ºC y los 9ºC en Madrid; los 4ºC y 10ºC en Alcalá de Henares; los 1ºC y los 10ºC en Aranjuez; los -1ºC y los 7ºC en Collado Villalba; los 1ºC y los 9ºC en Getafe y los 2ºC y los 9ºC en Navalcarnero.