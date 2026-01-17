Uso obligatorio de cadenas en los puertos de Cotos y Navacerrada

Archivo - Un autocar en el Puerto de Cotos, a 7 de enero de 2024, en Madrid (España).- Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El uso de cadenas es obligatorio este sábado para circular por los puertos de Cotos y Navacerrada debido a la acumulación de nieve en la calzada, con aviso amarillo en la Sierra por nevadas hasta las 15.00 horas.

Con datos de las 10.30 horas, se encuentran abiertos a la circulación todos los puertos de la región, aunque es imprescindible el uso de cadenas en la M-601 (Navacerrada), M-604 (Cotos), M-611 (Morcuera), M-629 (Canencia) y M-637 (Navafría). Además, según ha informado Emergencias 112, habrá cortes puntuales en estas vías para limpieza de calzada.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso de nivel amarillo hasta las 15.00 horas ante la previsión de nevadas en la zona de la Sierra, con acumulaciones de hasta cinco centímetros de espesor por encima de los 1.200 metros.