La Aemet mantiene este viernes el aviso naranja en toda la región por calor y activa el amarillo por tormentas en el sur

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso naranja por las temperaturas tórridas que asolarán la Comunidad de Madrid este viernes, con máximas que alcanzarán los 40ºC en pleno episodio de ola de calor.

En concreto, el aviso estará activo desde las 13.00 hasta las 21.00 horas en toda la región, con termómetros que marcarán máximas de 37ºC en la Sierra de Madrid y de 39ºC en el área metropolitana y del Henares, así como en las comarcas Sur, Vegas y Oeste. Aquí, la Aemet también ha activado el aviso de nivel amarillo por tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este viernes apunta a cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas al principio aumentando a partir de mediodía con abundante nubosidad de evolución.

Las tormentas también serán protagonistas durante el día e irán acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el extremo sur de la región. El viento soplará en el resto flojo y en dirección variable.

Los termómetros oscilarán entre los 24ºC y los 38ºC en Madrid; los 19ºC y 40ºC en Alcalá de Henares; los 21ºC y los 40ºC en Aranjuez; 21ºC y los 37ºC en Collado Villalba; los 23ºC y los 39ºC en Getafe y 23ºC y los 39ºC en Navalcarnero.

UN TOTAL DE 36 PROVINCIAS EN AVISO

Un total de 36 provincias tienen avisos activos este viernes por altas temperaturas y tormentas, 16 con riesgo naranja (importante) y se esperan temperaturas máximas de hasta 40ºC, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, las provincias con riesgo naranja por altas temperaturas son Navarra (Pirineo navarro), Madrid, Ourense, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Valladolid, Zamora, Huesca, Zaragoza, Córdoba, Jaén, Gran Canaria y Tenerife. Las temperaturas máximas de 40ºC se darán en Badajoz, Cáceres, Córdoba y Jaén.

El resto de avisos por altas temperaturas estarán en La Rioja, Álava, Navarra, Lugo, Pontevedra, Lleida, Albacete, Guadalajara, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Cantabria, Mallorca, Teruel, Almería, Granada, Sevilla, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Asimismo, habrá avisos por tormentas para este viernes en Madrid (Sur, Vegas y Oeste), Cáceres, Ciudad Real, Toledo, Ávila, Zaragoza, Granada y Jaén.

La Aemet prevé para este viernes que se mantenga un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados, algunos intervalos de nubes altas y nubosidad baja matinal en áreas del noroeste peninsular, golfo de Cádiz y punto del Mediterráneo y con probables brumas y bancos de niebla que podrían ser más persistentes en Rías Baixas.

Por la tarde aumentará la inestabilidad con abundante nubosidad de evolución en el interior peninsular que dejará tormentas que irán localmente acompañadas de chubascos, principalmente en áreas de montaña.

Aunque las tormentas serán ocasionales, se prevén más intensas en la meseta Sur, entorno del sistema Central, Béticas orientales y sur de la Ibérica, siendo los reventones con rachas muy fuertes de viento el fenómeno esperado de mayor relevancia. Con menor probabilidad, estas tormentas intensas podrían darse en puntos de la meseta Norte y Pirineo, donde también existe posibilidad de chubascos localmente fuertes. Además, se espera calima en Canarias.

En cuanto a las temperaturas máximas, se esperan pocos cambios, con algunos descensos en interiores del extremo noroeste peninsular y ascensos en interiores de Cataluña y golfo de Cádiz. Se mantendrán por encima de 35ºC en la mayor parte de la Península y Canarias, así como en puntos de Baleares, rebasando los 40ºC en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, sin descartarse en puntos de la meseta Norte, Miño y de las depresiones del nordeste.

Por su parte, las temperaturas mínimas aumentarán de forma ligera, con valores que no bajarán de 20-22ºC, incluso localmente de 25ºC, en el Mediterráneo, mitad sur peninsular, depresiones del nordeste, Canarias y localmente en la meseta Norte y sur de Galicia.

Por último, soplarán alisios con intervalos de fuerte en Canarias, con vientos moderados del nordeste en el sur de Baleares y en litorales del noroeste y sureste peninsular y vientos flojos en el resto. Predominará la componente norte en Galicia y Cantábrico, la este en el Mediterráneo y nordeste peninsular y la sur en el resto.