Aena dice que una vez habilitado el centro de Ayuntamiento quienes pernoctan en Barajas deberán abandonar el aeropuerto

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aena ha advertido este miércoles que una vez habilitado por parte del Ayuntamiento de Madrid un dispositivo de emergencia con 150 plazas que ofrece alojamiento y atención social a personas que pernoctan en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas se informará a quienes permanezcan en el aeródromo madrileño en los próximos días de que no podrán permanecer en sus instalaciones.

En un comunicado, el gestor aeroportuario ha subrayado que está facilitando al Ayuntamiento de Madrid "la imprescindible y valiosa labor" de los trabajadores sociales de sus equipos de calle, que están tratando de guiar a este colectivo vulnerable a las instalaciones del Ayuntamiento.

En concreto, este dispositivo estará activo durante tres meses, hasta el próximo 20 de octubre, en el recinto del centro de acogida Pinar de San José, en el distrito de Latina. El Consistorio ha destinado 930.000 euros a la puesta en marcha del recurso, coordinado por Samur Social, que estará abierto desde las 20 horas de la tarde a las 8 horas de la mañana todos los días de la semana. Una veintena de las 150 plazas se verán complementadas con servicio de centro de día, es decir, 24 horas.

Según Aena, una vez disponible este centro de acogida "con capacidad suficiente", las personas que pernoctan en el aeropuerto están siendo informadas de que, en los próximos días, "no será posible permanecer en las instalaciones" aeroportuarias.

En este sentido, Aena ha recordado que "no es un poder público" y, por tanto, "no tiene competencias administrativas en el ámbito de la atención social". "Los aeropuertos no son infraestructuras preparadas para habitar, sino que son infraestructuras exclusivamente de paso, que no tienen las condiciones adecuadas para pernoctar, de las que sí dispone el nuevo centro de acogida del Ayuntamiento", ha reiterado.

En cualquier caso, la empresa pública ha dicho celebrar "sinceramente" la coordinación con el Ayuntamiento de Madrid, "su liderazgo en materia de Servicios Sociales y su voluntad de cooperación en estas últimas semanas".